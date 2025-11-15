Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ένας 42χρονος - Έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε φορτηγό - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση ενώ οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 42χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.