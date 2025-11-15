Quantcast
Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ένας 42χρονος - Έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε φορτηγό - Real.gr
real player

Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ένας 42χρονος – Έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε φορτηγό

11:04, 15/11/2025
Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ένας 42χρονος – Έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση ενώ οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 42χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

10:19 15/11
Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: «O επιχειρηματίας δεν έχει καμία σχέση, θα προβεί σε αποκαλύψεις» - Τι λέει ο δικηγόρος του

Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: «O επιχειρηματίας δεν έχει καμία σχέση, θα προβεί σε αποκαλύψεις» - Τι λέει ο δικηγόρος του

11:38 15/11
Κρίσιμες ώρες για τον 22χρονο που φέρεται να κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Κρίσιμες ώρες για τον 22χρονο που φέρεται να κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

12:00 15/11
Ποιες περιοχές της Γης κινδυνεύουν περισσότερο από διαστρικά αντικείμενα

Ποιες περιοχές της Γης κινδυνεύουν περισσότερο από διαστρικά αντικείμενα

11:24 15/11
Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:00 15/11
Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συνταξιούχους - Πώς θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους

08:15 15/11
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος η γρίπη - Καμπανάκι για έγκαιρο εμβολιασμό

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται να έχει φέτος η γρίπη - Καμπανάκι για έγκαιρο εμβολιασμό

10:45 15/11
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Η μέρα φέρνει ζεστασιά και καλή διάθεση

10:30 15/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved