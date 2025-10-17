Δύο τροχαία στον Κηφισό: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Στο «κόκκινο» η κίνηση - Real.gr

Αυξημένη κίνηση και σοβαρό μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον Κηφισό, έπειτα από τροχαία ατυχήματα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Λένορμαν, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Από τη σύγκρουση, τμήματα των μπαρών πέρασαν και στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας φθορές και διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα προς Λαμία.

Η Τροχαία προχώρησε στο κλείσιμο των δύο λωρίδων προς Πειραιά, επιτρέποντας την κίνηση μόνο από τη δεξιά, γεγονός που έχει οδηγήσει σε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις.

Σε άλλο περιστατικό, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Λαμία με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί ελαφρά.

Δείτε live την κίνηση