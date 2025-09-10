Τροχαίο στον Πειραιά: 31 τραυματίες από την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο - 23 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πανικός προκλήθηκε σε επιβάτες λεωφορείου και συρμού του τραμ, που συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) επί της οδού Μικράς Ασίας, στον Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, το τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 31 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, με αμυχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο.

Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 8ωρη βάρδια.

Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται – σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες – σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.



Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».