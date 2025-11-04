Τροχαίο στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης: Δύο βαν και ασθενοφόρο συγκρούστηκαν και ο δρόμος γέμισε αρτοσκευάσματα - BINTEO - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στη θέση Νταμάρι στην Ευκαρπία.

Δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται τραυματισμοί, ωστόσο ο δρόμος έχει καλυφθεί με ψωμιά και αρτοσκευάσματα που μετέφερε ένα από τα οχήματα.

Λόγω ολισθηρότητας και ομίχλης, παραμένει ανοιχτή μόνο μία λωρίδα, με τους οδηγούς να καλούνται σε αυξημένη προσοχή.