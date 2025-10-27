Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Σοβαρά τραυματισμένος 36χρονος οδηγός - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ΒΟΑΚ όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, ο ένας σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στις 2 περίπου τα ξημερώματα στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου όταν το φορτηγό συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και τους δύο οδηγούς και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 36χρονος οδηγός του ΙΧ φέρει βαρύτατα τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ αντίθετα, ο 31χρονος οδηγός του φορτηγού είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το τμήμα τροχαίας του ΒΟΑΚ που ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.