Τροχαίο στον ΒΟΑΚ τα ξημερώματα – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

08:30, 01/09/2025
Τροχαίο στον ΒΟΑΚ τα ξημερώματα – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ι.Χ. ανατράπηκε κοντά στο Ρέθυμνο – Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος

Τροχαίο περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου, όταν ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ δεν χρειάστηκε διαδικασία απεγκλωβισμού, όπως αναφέρει το neakriti.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε καθαρισμό του δρόμου για την αποφυγή κινδύνου σε διερχόμενα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, που σημειώθηκε σε ώρα μειωμένης κυκλοφορίας.

