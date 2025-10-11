Τροχαίο στον Βόλο: ΙΧ εμβόλισε βανάκι και το «πέταξε» στον Κραυσίδωνα – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε σε αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, λίγα λεπτά μετά τις 9:30 το πρωί, όταν έγινε γνωστό τροχαίο ατύχημα με «βουτιά» αυτοκινήτου στον χείμαρρο του Κραυσίδωνα, κοντά στο Γηροκομείο του Βόλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gegonota.gr το τροχαίο σημειώθηκε στις 10 παρά 20, μπροστά στα μάτια επαγγελματιών της περιοχής και διερχόμενων οδηγών. Επαγγελματικό βανάκι που κατέβαινε την οδό Ιωλκού με χαμηλή ταχύτητα, εμβολίστηκε από άλλο ΙΧ αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου επιχείρησε να κάνει προσπέραση έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το δεύτερο όχημα χτύπησε στο πίσω μέρος το βανάκι, και το έσπρωξε προς το ποτάμι, με αποτέλεσμα ο οδηγός του – γνωστός επαγγελματίας της πόλης – να χάσει τον έλεγχο και να «προσγειωθεί» στον χείμαρρο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο έκανε τούμπα στον αέρα πριν πέσει, ευτυχώς με τις ρόδες, μέσα στον Κραυησίδωνα. Ο οδηγός βγήκε τραυματισμένος από το βανάκι και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, που προκάλεσε το τροχαίο, με σπασμένα λάστιχα και ζάντες, διέφυγε κατεβαίνοντας την Ιωλκού, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανήλικο 16 ετών.

Δείτε βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος