Τροχαίο στον Βόλο: Νεκρή μητέρα 3 παιδιών - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών.

Το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ., στις 4:40 τα ξημερώματα, στην οδό Κυρίλλου με Θράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 48χρονη δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, όταν μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά ήταν ήδη αργά.

Η σορός της 48χρονης θα μεταφερθεί αύριο Δευτέρα για νεκροψία – νεκροτομή.