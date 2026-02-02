Λαμία: Τροχαίο τη νύχτα στην εθνική οδό: Τούμπαρε νταλίκα - ψυγείο - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και συγκεκριμένα στο 117ο χλμ.

Συγκεκριμένα, νταλίκα – ψυγείο που κουβαλούσε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία και βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη.

Το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός της δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Για πολλές ώρες το σημείο σημάνθηκε – χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία -καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησής του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.