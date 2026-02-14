Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού - Real.gr

Aτύχημα σημειώθηκε με τρόλεϊ επί της οδού Κυκλώπων στα Πετράλωνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού.

Εκείνη τη στιγμή το τρόλεϊ ήταν άδειο από επιβάτες και έτσι δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί.