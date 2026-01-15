Τρόμος για 15χρονο στην Κυψέλη: 50χρονος τον παρενόχλησε μέσα σε λεωφορείο - Real.gr

Θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 15χρονος χθες, λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα, από έναν 50χρονο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Ο άνδρας πλησίασε τον 15χρονος μέσα στο λεωφορείο και τον παρενόχλησε. Τότε το παιδί κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Όμως ο άγνωστος τον ακολούθησε, τον πλησίασε και πάλι και του έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Ο 15χρονος αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.