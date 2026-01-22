Τρόμος για 48χρονο: Τον παγίδευσαν με το πρόσχημα αγοραπωλησίας μηχανής και τον λήστεψαν με απειλή όπλου - Real.gr

Υπόθεση αρπαγής, ληστείας και εκβίασης σε βάρος 48χρονου στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο 42χρονος επικοινώνησε με τον παθόντα και κανονίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νικόπολης Θεσσαλονίκης, με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας. Εκεί, ο 48χρονος συναντήθηκε με τον 38χρονο, ο οποίος στη συνέχεια τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου.

Στο σημείο κατέφθασαν και οι υπόλοιποι δράστες, με τον 49χρονο να δεσμεύει τον παθόντα με χειροπέδες. Ακολούθως, τον μετέφεραν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, όπου του αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό έγγραφο και το κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον 48χρονο να τους αποκαλύψει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, ενώ ένας εκ των δραστών πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι, προκειμένου να τον εκφοβίσει.

Στη συνέχεια, τον απελευθέρωσαν, απαιτώντας να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ αργότερα την ίδια ημέρα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.