Τρόμος για 90χρονη μέσα στο σπίτι της – Της επιτέθηκε 50χρονος για να τη ληστέψει - Real.gr

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε 90χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, σε μια απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εισήλθε στην οικία της ηλικιωμένης και, ασκώντας σωματική βία, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την κατοχή της.

Η πράξη του όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Η 90χρονη φέρεται να είναι σοκαρισμένη αλλά εκτός κινδύνου, ενώ ο 50χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απόπειρα ληστείας.