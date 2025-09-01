Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κηφισιά: Την έδεσαν και την λήστεψαν μέσα στο σπίτι της - Real.gr

Θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά έπεσε το πρωί της Κυριακής, 31 Αυγούστου μια 89χρονη γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10.00 το πρωί της Κυριακής δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο ισόγειο διαμέρισμα της 89χρονης μέσω ανασφάλιστης μπαλκονόπορτας. Στη συνέχεια οι δράστες ακινητοποίησαν την 89χρονη χρησιμοποιώντας δεματικά καλώδια και αφού αφαίρεσαν τιμαλφή, τραπεζικές κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο, διέφυγαν.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.