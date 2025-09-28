Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου - Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού» - Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα - Real.gr

«Χωρίς προβλήματα» εξελίσσεται η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει πως η διαταραχή ξέσπασε ανοιχτά του Ιονίου κι έτσι τα νησιά και η δυτική Ελλάδα απέφυγαν τα χειρότερα. Ο όγκος του νερού μάλιστα έφτασε τους 50 τόνους. Προειδοποίησε ωστόσο πως η κακοκαιρία θα συνεχιστεί ως το βράδυ και ανά διαστήματα θα είναι έντονη και χρειάζεται προσοχή.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής… Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!”

Καλημέρα!

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

Τι έγινε στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, από το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις. Χθες, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη προσοχή έως και σήμερα το βράδυ, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων του νομού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και εθελοντικές ομάδες, βρέθηκαν σε επιφυλακή από την πρώτη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν δύσκολες καταστάσεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία κλήση για περιστατικό που να σχετίζεται με την κακοκαιρία.

Η βροχή που έπεσε στην Ήπειρο

Όπως αναφέρει το epiruspost, η βροχή που έπεσε από το απόγευμα του Σαββάτου δεν ήταν στα αναμενόμενα επίπεδα για τα οποία ενημερώθηκαν οι πολίτες. Μέχρι και το πρωί της Κυριακής, δεν είχε καταγραφεί τίποτα ακραίο σε όλη την Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών η Βωβούσα Ιωαννίνων έχει την πρώτη θέση στη λίστα αλλά με μόλις 7 χιλιοστά βροχής, ενώ ακολουθούν το Κεράσοβο Ιωαννίνων (5,2 χιλιοστά), καθώς και στο Πάπιγκο (4,6 χιλιοστά).

Αξιόλογες ποσότητες έπεσαν επίσης σε Άρτα με 3,6 χιλιοστά, Πρέβεζα με 3,4 χιλιοστά, Κόνιτσα με 3,0 χιλιοστά.

Ακόμη μικρότητες ποσότητες καταγράφηκαν σε αρκετούς ακόμη σταθμούς, όπως στο Μέτσοβο (1,6 χιλιοστά), στη Ζίτσα (1,4 χιλιοστά), στην Πάργα (1 χιλιοστό), καθώς και σε Θεοδώριανα, Ηγουμενίτσα, Ζωτικό και Ιωάννινα-Ελεούσα.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025), στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.