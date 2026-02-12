Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή για όλους μετατράπηκε σήμερα η πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς, με τον Δήμο Αθηναίων να αναβιώνει το παραδοσιακό έθιμο του τσικνίσματος στην καρδιά της πόλης.

Οι ψησταριές, που έφταναν σε μήκος τα 8 μέτρα, πήραν «φωτιά» από νωρίς το πρωί, με τους πολίτες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για να γευτούν τα δωρεάν εδέσματα, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, βρέθηκαν ανάμεσα στον κόσμο μοιράζοντας σουβλάκια και δίνοντας το σύνθημα για το γλέντι.

«Γίναμε όλοι μια παρέα» το μήνυμα του Χάρη Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ιστορικό κέντρο, τονίζοντας πως «στη Βαρβάκειο σήμερα γίναμε όλοι μια παρέα». Σε ό,τι αφορά τη σημασία της ημέρας, υπογράμμισε ότι «αφήσαμε τις έγνοιες μας για λίγο και γλεντήσαμε με την ψυχή μας, μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και επισκέπτες», ενώ συμπλήρωσε πως «η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στον ευρύτερο προγραμματισμό του Δήμου, σημειώνοντας ότι «ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με πολλές εκδηλώσεις να σκορπίζει το κέφι της Αποκριάς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για συνολικά 65 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι οποίες περιλαμβάνουν παιδικές γιορτές στο Ζάππειο, παρελάσεις στο ιστορικό κέντρο και τα παραδοσιακά Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου.

Η εθιμική διαδρομή και οι Κορδελάτοι της Νάξου

Η γιορτή ξεκίνησε νωρίτερα από την πλατεία Συντάγματος, όπου η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» ξεκίνησε τη μεγάλη εθιμική της διαδρομή. Η πομπή κατηφόρισε την οδό Ερμού και κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, όπου πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση του αυθεντικού νησιωτικού εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου. Οι χορευτές, με τα χαρακτηριστικά μαντήλια καρφιτσωμένα στα γιλέκα τους, εξήγησαν πως το έθιμο αυτό αποτελούσε παραδοσιακά έναν τρόπο αλληλεπίδρασης, καθώς «οι άντρες εκεί έβρισκαν τις πιο πρόσφατα παντρεμένες γυναίκες και τις χόρευαν με την άδεια του συζύγου».

Λαϊκό γλέντι με 800 κιλά κρέας και παραδοσιακούς χορούς

Στο επίκεντρο της Βαρβακείου, ο λαογραφικός χαρακτήρας της ημέρας ενισχύθηκε από τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, αλλά και από ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων. Χορευτές από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δίνοντας τη σκυτάλη στο Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου.

Η προσφορά των 800 κιλών κρέατος – που μεταφράστηκε σε 6.000 καλαμάκια και 3.000 σούβλες κεμπάπ – συνοδεύτηκε από ένα πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα που ξεσήκωσε τους παρισταμένους. «Τσικνίζουμε όλοι μαζί με οχτακόσια κιλά κρέας, με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλές εκδηλώσεις» ανέφερε ο Χάρης Δούκας, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια των εορτασμών που θα εξελιχθούν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι την Καθαρά Δευτέρα.