Τυχεροπούλου: Εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων - Real.gr

Οι καταγγελίες της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού στη δίκη πρώην ανώτατων στελεχών του Οργανισμού.

της Άννας Κανδύλη

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης του εθνικού αποθέματος και τη λειτουργία «κυκλώματος» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ διατύπωσε η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, καταθέτοντας για δεύτερη συνεδρίαση στη δίκη πρώην ανώτατων στελεχών του Οργανισμού.

Η μάρτυρας χαρακτήρισε τη διαχείριση του εθνικού αποθέματος «το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό», υποστηρίζοντας ότι κρίσιμες ενδείξεις αγνοήθηκαν, με αποτέλεσμα να χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι και να οδηγηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη σημερινή κρίση. «Θα μπορούσε να μη φτάσει ο Οργανισμός ως εδώ. Έγινε η ζημιά και γι’ αυτό ασχολούνται τώρα όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέππα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Νοέμβριο του 2020 απέκρυψαν πόρισμα ελέγχου της κ. Τυχεροπούλου που αφορούσε 48 «κόκκινα» ΑΦΜ, τα οποία είχαν αιτηθεί επιδοτήσεις από το 2018 έως το 2020.

Πώς ακυρώθηκαν οι έλεγχοι

Κατά τη μάρτυρα υπήρχε μια χρόνια παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συνυπήρχαν «δύο τάσεις».

Πρόεδρος: Δίνονται περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τον Οργανισμό. Τι ακουγόταν εσωτερικά;

Μάρτυρας: «Υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία έλεγε ότι όλα γίνονται σωστά. Η άλλη, πολύ μικρότερη, προειδοποιούσε συνεχώς ότι κάτι δεν πάει καλά».

Σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου, η πλειονότητα των στελεχών ανήκε στην πρώτη κατηγορία, ενώ όσοι εξέφραζαν ανησυχίες ήταν μειοψηφία και συστηματικά περιθωριοποιούνταν. Όπως είπε, ήδη από το 2010 υπήρχαν ενστάσεις για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα κρίσιμα ζητήματα.

Η μάρτυρας επανέλαβε ότι παρέδωσε το πόρισμά της στον τότε αντιπρόεδρο και μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και σε ακόμη τέσσερα στελέχη. Λίγο αργότερα μετακινήθηκε από τη θέση της, ενώ –όπως κατέθεσε– διαπίστωσε ότι τα ΑΦΜ που είχε ελέγξει επανεξετάστηκαν με διαφορετικά αποτελέσματα.

Πρόεδρος: Είχε ξανασυμβεί αυτεπάγγελτος επανέλεγχος πορίσματος;

Μάρτυρας: Δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι

Πρόεδρος: Υπήρχε αιτιολογία;

Μάρτυρας: Δεν απαιτείται αιτιολόγηση για την αλλαγή απόφασης.

Καταγγελίες για κύκλωμα και εκφοβισμό

Η κ. Τυχεροπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς. Ερωτηθείσα αν δέχθηκε πιέσεις για να αλλοιώσει τα πορίσματά της, απάντησε ότι οι πιέσεις εκδηλώθηκαν μέσω της υπηρεσιακής της υποβάθμισης. « Ήμουν το “ μαύρο πρόβατο”», είπε.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε άλλον υπάλληλο του Οργανισμού, ο οποίος είχε καταγγείλει πρώτος παράνομες δηλώσεις στην Κρήτη και δέχθηκε απειλές. ««Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη. Ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων… Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. λέγοντάς του “αν πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους”. Του έσκισαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν”. Τελικώς, όπως είπε, τιμωρήθηκε πειθαρχικά, αντί να ερευνηθούν οι καταγγελίες του.

Το δικαστήριο ζήτησε τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα της Κ. Τυχεροπούλου. Αποφάσισε επίσης την κλήση νέων μαρτύρων, και συγκεκριμένα: των πρώην Προέδρων ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βαρρα και Θεοφάνη Παππα, του πρώην Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλου και δύο πρώην ελεγκτών που φέρεται να μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.