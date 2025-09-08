Quantcast
Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε 18χρονο γιατί διατηρούσε σχέση με την εγγονή του - Real.gr
real player

Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε 18χρονο γιατί διατηρούσε σχέση με την εγγονή του

10:37, 08/09/2025
Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε 18χρονο γιατί διατηρούσε σχέση με την εγγονή του

Παραλίγο τραγωδία αργά το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο, όταν ένας 88χρονος, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά ενός 18χρονου, έβγαλε την καραμπίνα του και πυροβόλησε εναντίον του.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην πλάτη, ευτυχώς όμως το τραύμα ήταν ελαφρύ και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 88χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του νεαρού, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με την εγγονή του.

Την προανάκριση για τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved