Τύρναβος: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι την οικογένειά του, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς - Συνελήφθη και η κόρη του - Real.gr

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε με μαχαίρι μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αφοπλίσουν τον άνδρα, υπήρξε συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις άνδρες της ΕΛΑΣ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.