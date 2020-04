Τζέφρι Πάιατ: Τίποτα πιο ξεχωριστό από το Ελληνικό Πάσχα

"Φέτος στο σπίτι, αλλά χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα με τους ζεστούς, γενναιόδωρους και ταλαντούχους ανθρώπους της. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!" καταλήγει ο Αμερικανός πρέσβης.

"Αγαπητέ πρέσβη, ας ελπίσουμε την επόμενη χρονιά να μπορούμε να είμαστε εκεί μαζί", του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατάγεται από την Κέρκυρα.

There’s nothing more special than a Greek Easter. Last year, I was in #Kerkyra, where I narrowly escaped the falling μπότηδες. #FridayPhoto#ΚαλοΠασχα#greecefromhomepic.twitter.com/BCb1QKbDcK