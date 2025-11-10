Τζέσικα Κουρτέση: όταν η σκηνή γίνεται δωμάτιο θεραπείας - Real.gr

Με το NEVERMIND του Roger Ennals, η σκηνοθέτις επιστρέφει με μια παράσταση που βάζει στο μικροσκόπιο τη σχέση ενός ζευγαριού σε κρίση, στο Theatre Nous

Τα τελευταία χρόνια το όνομα της Τζέσικας Κουρτέση επανέρχεται σταθερά σε παραστάσεις που «σκαλίζουν» τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ταυτότητες. Στην πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, τον σαιξπηρικό «Αγάπης Αγώνας Άγονος», μαζί με τη Λουκία Ανάγνου, επαναδιάβασε την κωμωδία του Σαίξπηρ με σύγχρονη ματιά, φωτίζοντας τις νεανικές εμμονές, τις πόζες και τις ματαιοδοξίες του έρωτα στο σήμερα.

Ακολούθησε «Η ερωτική ζωή των ζώων», μια παράσταση-παραβολή για την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα: ένα διεμφυλικό σαλιγκάρι, ένας χαμαιλέοντας που ψάχνει ποιος είναι, ένα μικρόβιο με σύμπλεγμα κατωτερότητας – ζώα που γίνονται όχημα για να μιλήσουμε για ανθρώπους που παλεύουν να χωρέσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Με το NEVERMIND του Roger Ennals, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Theatre Nous, η Κουρτέση πάει ένα βήμα βαθύτερα: κλειδώνει το βλέμμα του θεατή μέσα στο δωμάτιο μιας θεραπείας ζεύγους. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του μέσα από αλλεπάλληλες συνεδρίες∙ να βρει λέξεις για όσα δεν ειπώθηκαν και όσα δεν έγιναν. Η θεραπεία γίνεται ταυτόχρονα σκηνή εξομολόγησης, σύγκρουσης αλλά και τρυφερότητας, εκεί όπου η αγάπη συνυπάρχει με τη φθορά, η στοργή με τη σιωπή.

Η ίδια η σκηνοθέτις έχει πει πως «έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε, να κοιταχτούμε, να ακουστούμε» – και το NEVERMIND μοιάζει να χτίζεται πάνω σ’ αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Μεταφράζοντας και σκηνοθετώντας το κείμενο του Roger Ennals, η Τζ. Κουρτέση στήνει μια τελετουργία αυτογνωσίας: δύο άνθρωποι που κάθονται απέναντι ο ένας στον άλλο – και απέναντι στον εαυτό τους – σε έναν κόσμο γεμάτο φόβο, πόνο και αναστάτωση.

Στους ρόλους, οι Φανή Ξενουδάκη, Γιάννης Σίντος και Τζέσικα Κουρτέση μεταφέρουν στη σκηνή την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για επαφή και στον φόβο της σύγκρουσης.

Info:

Theatre Nous – Creative Space, Τροίας 34, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0823 7333

Πρεμιέρα: 10 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για 10 μόνο βραδιές