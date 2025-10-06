Τζίνα Αλιμόνου: 10 μήνες φυλάκιση στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία - Real.gr

της Άννας Κα

Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωρο δικαστήριο στον πρώην σύντροφο της ηθοποιού Τζίνας Αλοιμόνου, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το επεισόδιο, το οποίο καταγγέλθηκε από την ηθοποιό, και προχώρησε στην αναστολή εκτέλεσης της ποινής με περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, ο καταδικασθείς απαγορεύεται να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επαφών.