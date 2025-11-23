Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά – ΒΙΝΤΕΟ

17:51, 23/11/2025
Πολύ δύσκολες καταστάσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που συνέδραμαν στα Τζουμέρκα με την κακοκαιρία να κάνει επέλαση από την Ήπειρο και άλλες περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η κακοκαιρία, έκανε πολλά ποτάμια να φουσκώσουν και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ, στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος στα Τζουμέρκα για τον απεγκλωβισμό πολιτών από την περιοχή.

Σε ένα βίντεο καταγράφηκε η αγωνιώδης προσπάθεια των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν κατοίκους. Η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Ραφτανίτη, και στο βίντεο του epirusgate.gr φαίνεται ο διασώστης να προσπαθεί, όντας δεμένος με σχοινί και με ειδική στολή να διασχίσει κάθετα τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Τότε, ο χείμαρρος τον παρέσυρε για λίγα μέτρα, αν και ήταν δεμένος με σχοινί ασφαλείας και τον κρατούσαν οι συνάδελφοί του, όμως χάρη στην εμπειρία τους, ο άνδρας κατάφερε να βρει σε σημείο που υπήρχαν βράχια και να βγει σώος στην όχθη.

 

