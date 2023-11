UWL και BCA College ιδρύουν στο Λονδίνο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Σπουδών

Το University of West London (UWL) και το Business College of Athens (BCA) υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies - HIMS) με έδρα το Λονδίνο, οι δραστηριότητες του οποίου θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2024.