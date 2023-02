“Valentine’s Day 2023”: Zeus international Hotels & Resorts

Γιορτάστε την αγάπη και φροντίστε όπως ποτέ άλλοτε το ταίρι σας, την πιο ερωτική μέρα του χρόνου σε ένα από τα ξενοδοχεία της Zeus International Hotels & Resorts.

Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, επισκεφτείτε το Wyndham Grand Athens όπου εκτός από το customized Valentine’s μενού που θα σερβίρει στον 9ο όροφο του ξενοδοχείου και το εστιατόριο ABOVE, σας προσφέρει προνομιακή τιμή για διαμονή σε μία από τις σουίτες του! Ενώ, για εκείνους που θέλουν πιο ιδιωτικές στιγμές σε πολυτελή περιβάλλον, αλλά και τις απολαύσεις ενός ολοκαίνουργιου ξενοδοχείου, το Athens Key Hotel Trademark Collection By Wyndham στην πλατεία Κάνιγγος μπορεί να γίνει καταφύγιο στην καρδιά της πόλης και το Roof Garden του, το πιο ειδυλλιακό μέρος για ρομαντικές στιγμές.

Στην ερωτική Θεσσαλονίκη, κλείστε το πιο ρομαντικό ραντεβού στο Lazart Hotel Trademark Collection By Wyndham και μοιραστείτε με τον αγαπημένο/την αγαπημένη σας ένα μοναδικό δείπνο με πιάτα δημιουργικής ελληνικής κουζίνας στο εστιατόριο Art Nouveau, ενώ μπορείτε να ολοκληρώσετε τη βραδιά σας διαμένοντας σε κάποιο από τα όμορφα δωμάτια του.

Μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας είτε για δείπνο, είτε σε συνδυασμό με διαμονή! Ότι και αν επιλέξετε μην ξεχάσετε να φροντίζετε τους αγαπημένους σας κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα!

Δείτε αναλυτικά παρακάτω:

Wyndham Grand Athens

14/02/2023

Valentine’s Day Special Menu

Καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο

-

Ζυμαρικά φαγκοτί γεμιστά με μανιτάρι μαύρης τρούφας επάνω σε απαλή κρεμώδη σάλτσα τομάτας

-

Σαλάτα burrata με φράουλες, κίτρινες τοματούλες και σάλτσα παλαιωμένου βαλσάμικου ξυδιού

-

Μοσχαρίσια μπριζόλα entrecôte με πουρέ βουνίσιας ροζ πατάτας, φρέσκα λαχανικά και απαλή σάλτσα τυριών

-

Κύβος σοκολάτας ruby γεμιστός με κόκκινα βατόμουρα πάνω σε γλυκόπικρο σοκολατένιο brownie, γαρνιρισμένος με φύλλα βρώσιμου ασημιού

Τιμή κατ’ άτομο 75€

(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά)

Προσφορά διαμονής σε σουίτα :

Πολυτελή διαμονή σε σουίτα (σουίτα με jacuzzi, κατόπιν διαθεσιμότητας)

Welcome treats στο δωμάτιο (αφρώδης οίνος, λουλούδια και σοκολατάκια)

Ρομαντικό δείπνο με φόντο την μαγευτική Ακρόπολη

Χαλαρωτικό μασάζ για 2 διαρκείας 30’

Πλούσιο πρωινό για 2 στο δωμάτιο

Early check-in & Late check-out (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν χρήση του spa και του γυμναστηρίου

Δωρεάν Wi-Fi

250€ / διανυκτέρευση

Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, Τηλ: 2168009900

www . wyndhamgrandathens . com

Athens Key Hotel

Trademark Collection By Wyndham

14/02/2023

You are the ΚΕΥ to my heart Special Offer

Αφεθείτε στις πολυτελείς ανέσεις και τα κομψά δωμάτια του ολοκαίνουργιου ξενοδοχείου που θα σας χαρίσουν ιδιωτικές στιγμές ηρεμίας στο κέντρο της πολύβουης Αθήνας και απολαύστε ένα ρομαντικό δείπνο στο Rooftop Bar Restaurant υπό το φως των κεριών και φόντο την μαγευτική Ακρόπολη και το λόφο του Λυκαβηττού.

H προσφορά περιλαμβάνει:

Πολυτελή διαμονή (δωρεάν upgrade, κατόπιν διαθεσιμότητας)

Welcome treats στο δωμάτιο (αφρώδης οίνος, λουλούδια και σοκολατάκια)

Ρομαντικό δείπνο στο rooftop του ξενοδοχείου με φόντο την Ακρόπολη και το λόφο του Λυκαβηττού

Πλούσιο πρωινό για 2 στο δωμάτιο

Early check-in & Late check-out (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν Wi-Fi

180€ / διανυκτέρευση

Athens Key Hotel, Χαλκοκονδύλη 12, Αθήνα, Τηλ: 2144086600

www.athenskeyhotel.com

Lazart Hotel

Trademark Collection By Wyndham

14/02/2023

Valentine’s Day Special Menu

Καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο

-

Ceviche λαβράκι leche de Tigre με avocado, πιπεριά και κόλιανδρο

-

Ρόκα και baby σπανάκι με μανούρι, sautéed καρύδια και dressing από φρέσκιες φράουλες

-

Μοσχαρίσια μάγουλα με παπαρδέλες

-

Φρέσκια τάρτα φρούτων με κρέμα λατ και gel δυόσμου

Τιμή κατ’ άτομο 45€

(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά)

Προσφορά διαμονής:

Πολυτελή διαμονή σε superior room (δωρεάν upgrade κατόπιν διαθεσιμότητας)

Welcome treats και κρασί στο δωμάτιο

Ρομαντικό δείπνο στο Art Nouveau

Πλούσιο πρωινό για 2 στο δωμάτιο

Early check-in & Late check-out (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν parking (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Δωρεάν Wi-Fi

180€ / διανυκτέρευση

Lazart Hotel, Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2316 015000