Quantcast
Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι... από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση» - Real.gr
real player

Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι… από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση»

09:38, 24/10/2025
Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι… από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση»

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα.

Η γνωστή ηθοποιός είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτώβρη, ανέφερε πως αν το επεισόδιο ήταν αιμορραγικό, δεν θα μπορούσε να μιλήσει ξανά.

Μιλώντας στο«Breakfast@Star», η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε σε εκείνους που τον έχουν πληγώσει και σημείωσε πως ό,τι έπαθε ήταν αποτέλεσμα της ψυχολογίας της.

«Είμαι καλά, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, δεν περίμενα ότι κάποιοι άνθρωποι δικοί μου θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν μια ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στενοχώρια μου ανέβασε την πίεση. Έφτασα 18 πίεση. Ευτυχώς, δεν ήταν αιμορραγικό, αλλιώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Φοβήθηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η περιπέτειά της την έκανε να δει καθαρά ποιοι είναι δίπλα της. «Μέτρησα τους φίλους μου. Είδα ανθρώπους που εγώ έδινα τη ζωή μου για αυτούς, που τους είχα βοηθήσει και ούτε καν ήρθαν να με δουν».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε» λέει φίλη της 16χρονης - Οι τελευταίες της στιγμές

Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε» λέει φίλη της 16χρονης - Οι τελευταίες της στιγμές

09:52 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο - Τι λέει η θεία του

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο - Τι λέει η θεία του

09:10 24/10
Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε ο 50χρονος τη σύντροφό του - Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

08:39 24/10
Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα προσποιούμενος τον υδραυλικό - Καρέ καρέ η δράση του

08:32 24/10
ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

ΥΕΘΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα

22:21 23/10
Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι... από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση»

Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι... από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση»

09:38 24/10
NBA: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τους «στημένους αγώνες» - Η πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ με χειροπέδες

NBA: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τους «στημένους αγώνες» - Η πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ με χειροπέδες

09:41 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved