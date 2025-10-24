Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι... από τη στενοχώρια ανέβασα πίεση» - Real.gr

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα.

Η γνωστή ηθοποιός είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτώβρη, ανέφερε πως αν το επεισόδιο ήταν αιμορραγικό, δεν θα μπορούσε να μιλήσει ξανά.

Μιλώντας στο«Breakfast@Star», η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε σε εκείνους που τον έχουν πληγώσει και σημείωσε πως ό,τι έπαθε ήταν αποτέλεσμα της ψυχολογίας της.

«Είμαι καλά, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, δεν περίμενα ότι κάποιοι άνθρωποι δικοί μου θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν μια ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στενοχώρια μου ανέβασε την πίεση. Έφτασα 18 πίεση. Ευτυχώς, δεν ήταν αιμορραγικό, αλλιώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Φοβήθηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η περιπέτειά της την έκανε να δει καθαρά ποιοι είναι δίπλα της. «Μέτρησα τους φίλους μου. Είδα ανθρώπους που εγώ έδινα τη ζωή μου για αυτούς, που τους είχα βοηθήσει και ούτε καν ήρθαν να με δουν».