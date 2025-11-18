«Βαποράκια» ναρκωτικών ετών 15 - Real.gr

Κάθε μήνα συλλαμβάνονται σχεδόν 100 ανήλικοι για πώληση απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα των υποθέσεων με ανήλικους διακινητές που δρουν εντός σχολικών χώρων αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό 13χρονου που εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε προαύλιο γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα, έπειτα από χρήση χασίς που του είχαν προμηθεύσει δύο 15χρονοι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σχεδόν 100 ανήλικοι συλλαμβάνονται κάθε μήνα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 οι συλλήψεις ανηλίκων για διακίνηση ναρκωτικών έφτασαν τις 894, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σε βάρος των δύο 15χρονων που πούλησαν τις παράνομες ουσίες στον 13χρονο στη Δυτική Αχαΐα σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για διακίνηση. Μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι, με τον έναν να υπόκειται στον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, καθώς τόσο η αγοραπωλησία όσο και η χρήση των ναρκωτικών από τον 13χρονο φέρεται να έγιναν εντός του σχολικού χώρου, εν ώρα λειτουργίας.

Δυστυχώς, όμως, τέτοιες υποθέσεις απασχολούν καθημερινά την ΕΛ.ΑΣ. Ενα εικοσιτετράωρο πριν από το περιστατικό στη Δυτική Αχαΐα, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε δύο συλλήψεις μαθητών λυκείου στη Ναύπακτο, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να έκρυβαν τα ναρκωτικά σε νάιλον συσκευασίες στην πιλοτή πολυκατοικίας απέναντι από το σχολείο τους και, σύμφωνα με μαρτυρίες, έβγαιναν σχεδόν καθημερινά από τα κάγκελα για να πάρουν και να παραδώσουν τις ποσότητες. Σε έλεγχο που έκανε η Αστυνομία εντόπισε 14 φιξάκια που περιείχαν συνολικά επτά γραμμάρια κοκαΐνης.

Τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί η σύλληψη ενός 16χρονου σε σχολείο της Θεσσαλονίκης για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε προαύλιο σχολείου. Ο μαθητής βρισκόταν στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος μαζί με δύο ακόμη άτομα, όταν σε έλεγχο της Αστυνομίας εντοπίστηκαν στην κατοχή του 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 136 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης.

Παραβάσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, περισσότερες από μία στις δέκα παραβάσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι σχετίζονται με ναρκωτικά. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, οι συνολικές υποθέσεις ανηλίκων ήταν 8.432. Από αυτές, οι 726, δηλαδή το 8,6%, αφορούσαν τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Φέτος το συγκεκριμένο ποσοστό αυξήθηκε κατά 3%, καθώς, από τις 6.213 υποθέσεις εμπλοκής ανηλίκων σε αδικήματα, οι 720 αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, με το ποσοστό να φτάνει στο 11,5%. Αριθμητικά, οι υποθέσεις ήταν λιγότερες το πρώτο εννιάμηνο του 2025, ωστόσο οι συλλήψεις ήταν περισσότερες, καθώς έφτασαν τις 894 σε σχέση με τις 874 το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά είναι και τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας από την Υπηρεσία κατά των Ναρκωτικών της Ε.Ε. (EUDA), η οποία καταγράφει ανοδικές τάσεις στη χώρα μας σχεδόν σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών από ανηλίκους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες που καταγράφουν μείωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 2025, στη χώρα μας το 13% των 16χρονων έχουν κάνει έστω και μία φορά χρήση ναρκωτικών, ποσοστό που είναι ο μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών. Εντύπωση προκαλεί ότι στην προηγούμενη μέτρηση, πριν από πέντε χρόνια, το ποσοστό των 16χρονων μαθητών που είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ήταν 9,4%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 18%. Οσον αφορά τη χρήση κάνναβης, το ποσοστό στην Ελλάδα για τους ανηλίκους είναι στο 11%, αυξημένο κατά 3% από την προηγούμενη μέτρηση (2019: 8,2%). Ο μέσος όρος των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα κατέγραψε το ίδιο διάστημα μείωση στη χρήση κάνναβης από το 16% στο 12%.

Η μεγαλύτερη αύξηση που παρουσιάζεται στη χώρα μας σχετίζεται με την ευκολία με την οποία οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες. Το 2019, το 28% των μαθητών μπορούσε πολύ εύκολα να βρει ναρκωτικά, ενώ στην πρόσφατη έρευνα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 34%, δηλαδή ένας στους τρεις. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, το ποσοστό το 2019 ήταν στο 33%, ενώ τώρα μειώθηκε στο 26%.