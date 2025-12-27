Βαρδούσια Όρη: Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες - Τα τρία πιθανά σενάρια - Real.gr

Τα ακριβή αίτια του θανάτου των τεσσάρων ορειβατών, που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, θα διαπιστωθούν μετά την νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Διασώστης της ΕΜΑΚ, που βρισκόταν στην ομάδα που εντόπισε τις σορούς, μίλησε στο MEGA, αναφέροντας ότι δεν αποκλείεται οι τέσσερις ορειβάτες να έχασαν τη ζωή τους από ασφυκτικό θάνατο. «Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι από χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να είναι ήταν ασφυκτικός», ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, οι ορειβάτες εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα, όχι όμως στο χαραγμένο μονοπάτι που υπάρχει εκεί, αλλά πιο αριστερά από το σημείο.

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο, είπαν στο STAR ότι η χιονοστιβάδα που έπεσε πάνω στους ορειβάτες είχε πάνω από 100 μέτρα πλάτος και 100 μέτρα ύψος – επρόκειτο δηλαδή για έναν τεράστιο όγκο χιονιού και πάγου.

Οι ορειβάτες δεν φαίνεται να παρασύρθηκαν σε κάποιο γκρεμό, αλλά καταπλακώθηκαν επιτόπου. Σημειώνεται, ότι το φρέσκο χιόνι που είχε πέσει την προηγούμενη ημέρα δεν είχε προλάβει να ενσωματωθεί με τον πάγο που υπήρχε από κάτω, συνεπώς δεν υπήρχε καθόλου σταθερότητα στο σημείο όπου πατούσαν οι ορειβάτες.

Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν». Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

Η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των ορειβατών

Μέσα στο πυκνό χιόνι και το ψύχος, άνδρες της ΕΜΑΚ, φορώντας κράνη, ισοθερμικές στολές, σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης και κρατώντας στα χέρια τους μπατόν ορειβασίας, ερεύνησαν τα ίχνη των ορειβατών σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.200 μέτρων στην κορυφή κόρακα, στα Βαρδούσια όρη. Στο αποκλειστικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται ο τεράστιος όγκος χιονιού που έπεσε και καταπλάκωσε τους άτυχους ορειβάτες.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ο Θ. Κ., ένας εκ των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια στο αφιέρωμα της ΕΡΤ, όταν είχε διασχίσει την Κρήτη σε 16 μέρες. «Είναι ωραία να τελειώνεις μια διαδρομή με τόσο γαλήνια και άγρια, καταπράσινα και άγονα μέρη – σημεία της κρητικής γης και ψυχής. Για να αρχίσει μια άλλη» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γ.Δ., ο οποίος διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, και έκανε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 31χρονη δασκάλα Θ. Κ., με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. «Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή» ανέφερε ο πατέρας της.

O τέταρτος της παρέας, ήταν ο 35χρονος Κ. Π. από την Κοζάνη. Ζούσε στο εξωτερικό, εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με λαμπρές σπουδές.

Στην αποστολή θα συμμετείχε και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο Παναγιώτης Καπώνης, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετράδα, μεταξύ των οποίων και ένας από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Κατά την πορεία τους, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12) από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

Σημειώνεται ότι η περιοχή των Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμη και από τους πιο έμπειρους.