Βαρδούσια: Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες - Δύσβατο το σημείο όπου εντοπίστηκαν - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των τεσσάρων ορειβατών που αγνοούνταν από χθες (25/12) στα Βαρδούσια, καθώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών, καθώς στην επιχείρηση εντάχθηκαν επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες είχαν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνέχιζαν τις έρευνες.

Παράλληλα, οι διασώστες εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, γεγονός που προβλημάτιζε ιδιαίτερα τους διασώστες.

Eπίσης o έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των ορειβατών.

Οι ειδικοί επισήμαναν ότι, με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο περνούσαν οι ώρες, μειώνονταν οι πιθανότητες εντοπισμού τους εν ζωή.