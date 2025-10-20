Βάρη: Άγρια καταδίωξη και επεισοδιακή σύλληψη μοτοσικλετιστή - Παραβίασε έξι κόκκινα φανάρια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βάρη, όταν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να ελέγξουν οδηγό δικύκλου που αρνήθηκε να σταματήσει.

Όπως μετέδωσε το STAR, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 στη λεωφόρο Ευελπίδων, ο οδηγός αγνόησε σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα κινούμενος προς την Βάρκιζα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διαδρομή, φέρεται να παραβίασε έξι κόκκινους σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων, όπου ο άνδρας έπεσε από τη μηχανή, όμως προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Αρτέμιδος και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.