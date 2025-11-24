Βάρκιζα: Συμπλοκή ανηλίκων με δύο τραυματίες - Εγιναν οκτώ συλλήψεις - Real.gr

Νέο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε ξαφνικά, όταν ομάδες νεαρών ήρθαν στα χέρια, προκαλώντας συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ και στο ΕΚΑΒ.

Από τη συμπλοκή, δύο ανήλικοι Πακιστανοί, 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο δεύτερος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν σωματική επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ συλλήψεις. Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χωρίζονται σε δύο ομάδες: στη μία ομάδα ο Βούλγαρος μαζί με τους Πακιστανούς, και στη δεύτερη οι Έλληνες μαζί με τον Αλβανό, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.