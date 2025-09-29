Quantcast
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα... Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία» - Real.gr
real player

Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα… Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία»

17:40, 29/09/2025
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα… Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία»

της Άννας Κανδύλη

Αναβολή για 8 Οκτωβρίου πήρε ο Μπισμπικης ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο δημοφιλής ηθόποιος βγαίνοντας από το δικαστήριο δήλωσε, μεταξύ άλλων στις τηλεοπτικές κάμερες, «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσε από εχθές, μόνο ακούω. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Και στην αστυνομία πήρα τηλέφωνο και στις αρχές».

 

 

 


Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ηθοποιού από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για εγκατάλειψη τροχαίου σε βάρος του γνωστού ηθοποιού. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη, και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τον Alpha.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved