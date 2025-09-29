Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα... Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία» - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Αναβολή για 8 Οκτωβρίου πήρε ο Μπισμπικης ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο δημοφιλής ηθόποιος βγαίνοντας από το δικαστήριο δήλωσε, μεταξύ άλλων στις τηλεοπτικές κάμερες, «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσε από εχθές, μόνο ακούω. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Και στην αστυνομία πήρα τηλέφωνο και στις αρχές».



Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ηθοποιού από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για εγκατάλειψη τροχαίου σε βάρος του γνωστού ηθοποιού. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη, και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τον Alpha.