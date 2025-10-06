Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις - Αποκαλύπτει ποιος του είπε να πάει στο Σύνταγμα - Real.gr

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή (3/10), έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την ανάρτηση της Δέσποινας Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του απεργού πείνας, η οποία σε δική της ανάρτηση ισχυρίζεται πως εκείνη κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Κουτσούμπα:

«”Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα”.

Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγούδι.

Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για να “φανεί”, ούτε για να “ξεπλυθεί”. Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και τη ρωτάνε για τον… Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!

Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.

Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη» έγραψε η Δέσποινα Κουτσούμπα.

Λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, ο γνωστός ηθοποιός απαθανατίστηκε στην σκηνή του Πάνου Ρούτσι ως ένδειξη συμπαράστασης στον δύσκολο αγώνα του. Όταν προέκυψε το ερώτημα «ποιος τον κάλεσε εδώ;», ξεκίνησαν οι αντιδράσεις, με πολλούς να λένε πως δεν του ζήτησε κανένας να έρθει αλλά το έκανε για να φτιάξει την εικόνα του μετά το τροχαίο.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο στις τηλεοπτικές κάμερες.», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ωστόσο, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Κυριακής, διέψευσε τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν έχουν καλέσει επώνυμους για να στηρίξουν την κινητοποίηση του συζύγου της, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού, ο οποίος υποστήριξε ότι βρέθηκε στο Σύνταγμα ύστερα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι. «Όχι. Κατηγορηματικά όχι» απάντησε η Μιρέλα Ρούτσι και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν ρωτήθηκε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της να είχε καλέσει τον ηθοποιό, εκείνη απάντησε: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».