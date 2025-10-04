Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη» - Real.gr

Τι δήλσε για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη ο δημοφιλής ηθοποιός.

Αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης,ρωτήθηκε για το γεγονός ότι βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνος Ρούτσι,στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως είπε ο ίδιος, θέλησε να του δώσει κουράγιο μετά το κάλεσμα που έκανε ο κος Ρούτσι σε εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή.

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να δώσω κουράγιο σε αυτό τον άνθρωπο. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Ήρθα ως άνθρωπος που βλέπει το δίκιο».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν με το όχημά του προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μία κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη ημέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν δημοσιογράφοι απ’ έξω».

Αναλυτικά δήλωσε: «Δε θέλω να απαντήσω για το δικό μου θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια»