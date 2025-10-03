Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε γλυκά και ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής μετά το τροχαίο - Real.gr

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους γείτονες για να ζητήσει συγγνώμη μετά το τροχαίο που προκάλεσε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε με τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη. Ο 47χρονος ηθοποιός, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήθελε να δώσει προσωπικές εξηγήσεις και να διαβεβαιώσει τους ιδιοκτήτες των περιουσιών ότι θα αποζημιωθούν πλήρως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, πήρε γλυκά και χτύπησε τα κουδούνια των κατοίκων που είχαν υποστεί ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Μίλησε προσωπικά μαζί τους, ζήτησε συγγνώμη και τους διαβεβαίωσε ότι όλες οι υλικές ζημιές θα αποκατασταθούν. Μάλιστα, τόνισε πως αν κάτι δεν καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, θα το πληρώσει ο ίδιος.

Παράλληλα, τους προσκάλεσε να παρακολουθήσουν την παράστασή του στο θέατρο. Οι κάτοικοι εκτίμησαν την κίνησή του, αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του και σχολίασαν πως αν είχε κινηθεί με αυτόν τον τρόπο από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε δημιουργηθεί τόσος θόρυβος γύρω από το περιστατικό.

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε χθες με τσουρέκι και τη γειτόνισα που της χτύπησε τη μάντρα και της ζήτησε να αποσύρει τη μήνυση. «Ήρθε, ζήτησε συγγνώμη. Δεν θα αποσύρω καμία μήνυση μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές πλήρως», ανέφερε η ίδια στο Mega.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον, ο Βασίλης Μπισμπίκης ένιωσε μεγάλη απογοήτευση για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ και, αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα ενεργούσε διαφορετικά.

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη, όταν ο γνωστός ηθοποιός, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να προκαλέσει ζημιά σε μια γκαραζόπορτα, πριν χαθεί στα στενά της περιοχής.