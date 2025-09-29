Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή – «Έκανα μια...» - Real.gr

Στη Δέσποινα Βανδή τηλεφώνησε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τρακάρισμα τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή και της αποκάλυψε ότι έκανε κάποια ζημιά, αλλά όχι μεγάλη.

Ο γνωστός ηθοποιός προσπάθησε να καθησυχάσει τη σύντροφό του, τονίζοντας της ότι θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε να διορθώσει την κατάσταση.

«Δέσποινα, το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ@@@@@α. Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο, θα το διορθώσω», ήταν τα λόγια του Βασίλη Μπισμπίκη στη Δέσποινα Βανδή, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα. Η πρόθεση του Βασίλη ήταν να διορθώσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος των media και πρέπει να γίνει ένας χειρισμός.

Εκείνη την ώρα είναι που θολώνει το μυαλό και που δεν ξέρεις τι να κάνεις… Κι αντί να πάει το Σάββατο το πρωί στην Αστυνομία, επέλεξε να πάει στη Ναταλία», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.