Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης - Real.gr

Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη στο αυτόφωρο του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, όταν το αμάξι που οδηγούσε έπεσε πάνω τους.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την αστυνομία.

“Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα”, δήλωσε ο ηθοποιός.

Μάλιστα στο φως της δημοσιότητας ήρθε για πρώτη φορά βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο βλέπουμε το όχημα που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά το τρακάρισμα στη Φιλοθέη.

Όπως φαίνεται στο απόσπασμα, το αυτοκίνητο του ηθοποιού κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε προκαλέσει τις υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Όπως εξήγησε ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο» με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να προσθέτει ότι «αν τον είχαν βρει να έχει κάνει χρήση αλκοόλ μέχρι 0,60ml στο αίμα τότε η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή».

Σύμφωνα με το Mega, την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και είπε πως φίλος της τράκαρε σε έναν στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς να τους καθοδηγήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ηθοποιός είχε βρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, όπου υπήρχε άφθονο αλκοόλ. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είχε πιει, παρά τις δικές του διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Όπως είπε φίλος του ηθοποιού στο MEGA, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.«Διασκεδάζαμε, ούτε είχε πιει, ούτε τίποτα. Φύγαμε κατά τις 4 μαζί για τα αυτοκίνητά μας και χωριστήκαμε. Τον είδα καλά, μια χαρά περπάταγε», είπε.

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100»

«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», δήλωσε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ. Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την αναβολή του Αυτοφώρου για τις 8 Οκτωβρίου δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως σέβεται «απόλυτα κάθε κατηγορούμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό για να στηρίξει τη θέση και τον εαυτό του».

«Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς και όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην αστυνομία, είτε είναι η τροχαία, είτε η ασφάλεια, είτε το τμήμα. Θα μπορούσε -αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία- να πω πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο οδηγός μπορεί να μην είναι σε θέση, εδώ δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Εσείς αναφέρατε πως εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από κάποιες ώρες, άρα προφανώς ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ», σημείωσε.

«Αν δεχτούμε ότι κάποιος τρίτος επικοινωνεί με την ΕΛΑΣ, εξαρτάται τι παρουσιάζει. Αν αυτός ο άνθρωπος ανέφερε στον αστυνομικό -είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν ισχύει- υπάρχει ένα τροχαίο με υλικές ζημιές και εμπλέκεται κάποιος άλλος, προφανώς ο αστυνομικός τον καθοδήγησε πως πρέπει να ενημερωθεί η τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απευθύνεται κάποιος σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου την προηγούμενη ημέρα και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο, ξεκαθαρίζω πως είναι κάτι που διερευνάται. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τι στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.