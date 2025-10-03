Βασίλης Μπισμπίκης: Βρέθηκε στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

O ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο Σύνταγμα την Παρασκευή (3/10) προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η μέρα την απεργία πείνας.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για αρκετή ώρα, όπως κατέγραψε η κάμερα του Mega. Ο ηθοποιός λίγο αργότερα σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».