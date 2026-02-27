Βασίλης Καρράς: «Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του» - Συγκινεί ο αδελφός του τραγουδιστή - Real.gr

Για τον Βασίλη Καρρά μίλησε ο αδελφός του, Δαμιανός Κεσογλίδης, με αφορμή τα δώδεκα τραγούδια του τραγουδιστή που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα, δηλώνοντας πως είχε προνοήσει για το τι θα συμβεί ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ο Βασίλης Καρράς είχε γράψει και είχε ερμηνεύσει αρκετά τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί σε κάποιο δίσκο του και δώδεκα από αυτά θα κυκλοφορήσουν επίσημα στις 23 Μαρτίου. Ήδη δύο από αυτά παίζουν στα ραδιόφωνα. Ο αδερφός του τραγουδιστή είπε στο «Πρωινό» πως η σύζυγος του Βασίλη Καρρά έκανε συμφωνία με την εταιρεία του, καθώς είχε μεγάλη παρακαταθήκη και θα ήθελε αυτά τα τραγούδια να ακουστούν.

Ο Δαμιανός Κεσογλίδης είπε χαρακτηριστικά: «Ο Βασίλης είχε μεγάλη παρακαταθήκη. Γραμμένα τραγούδια στο συρτάρι του, με τους στίχους και τη μουσική τους, καταχωρημένα όλα. Έπειτα από συμφωνία της νύφης μου με την εταιρεία, θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα. Και μάλιστα υπάρχουν κι άλλα πολλά ακόμη κομμάτια. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που κυκλοφορούν τα τραγούδια του. Ο Βασίλης δεν ξεχνιέται με τίποτα. Είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνον. Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του. Από μένα ο αδερφός μου δεν έφυγε ποτέ. Είναι πάντα μέσα στο μυαλό και την καρδιά μου».