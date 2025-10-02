Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη - Real.gr

Για χρέη ύψους 850.000 ευρώ συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής.

Ο γνωστός τραγουδιστής πρόκειται να μεταφερθεί από τη ΓΑΔΑ όπου κρατείται, στις Φυλακές Λάρισας, καθώς πρόκειται για οικονομικό ζήτημα και συγκεκριμένα συσσωρευμένες οφειλές ενός ακινήτου που διατηρεί στην Αγία Βαρβάρα.

Όπως ο ίδιος είπε σήμερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, μέσα από τη ΓΑΔΑ, θα οδηγηθεί στη φυλακή για οφειλές ύψους 850.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, ο τραγουδιστής αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του και χρειάστηκε να νοσηλευτεί φρουρούμενος.

Ερωτηθείς για την υπόθεση, ο κ Παϊτέρης είπε: «Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει επάνω στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 κάπου εκεί και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή».

Μιλώντας στο «Πρωϊνό» για το πώς έγινε η σύλληψή του ο τραγουδιστής είπε: Στον δρόμο με πιάσανε και μου λένε αυτό και αυτό… Είμαι στη ΓΑΔΑ τρεις μέρες τώρα, από τη Δευτέρα. Με συνέλαβαν το Σάββατο το προηγούμενο.

Ερωτηθείς πώς είναι στην υγεία του ο τραγουδιστής είπε ότι δεν είναι καλά και ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για προβλήματα με την καρδιά του.