Βαθρακογιάννης για φωτιά στην Κερατέα: «Οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ» - Real.gr

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά, που ξέσπασε σήμερα, το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα, όπου μάλιστα εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και πλήθος εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση.

Μάλιστα, πριν λίγο, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι «η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη.«Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση. Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

«Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», κατέληξε.