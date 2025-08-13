Βελόπουλος: Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες που παίζουν τις ζωές τους «κορώνα γράμματα» την ώρα που ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του αδιαφορούν - Real.gr

«Ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας τους Έλληνες πυροσβέστες που παίζουν τις ζωές τους “κορώνα γράμματα” την ώρα που ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του αδιαφορούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Η φωτογραφία από τη Χίο δείχνει την υπεράνθρωπη προσπάθεια των Ελλήνων πυροσβεστών, έχοντας απέναντι τους μια κυβέρνηση που για “ευχαριστώ” ξυλοκοπεί και καταστέλλει τις κινητοποιήσεις των εποχικών πυροσβεστών όταν ζητούν το αυτονόητο».

«Είναι οι ίδιοι ήρωες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φωτιάς, στους οποίους άσκησε βία η Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε ο κ. Βελόπουλος.