Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης - Real.gr

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος ορειβατικής ομάδας, που είχε προγραμματίσει ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» του βουνού.

Ο εντοπισμός του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έγινε σε απότομη χαράδρα του βουνού και ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες, πυροσβέστες, εθελοντές και άνθρωποι που τον γνώριζαν.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου και το απόγευμα της Κυριακής, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της πυκνής ομίχλης, που δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Στο σημείο βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του 75χρονου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με πλούσια δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Επίσης, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.