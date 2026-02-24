Βελούχι: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 74χρονο ορειβάτη - «Πού να ήξερα ότι ήταν αποχαιρετισμός» - Real.gr

Συγκλονίζει η μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον άτυχο 74χρονο ενώ ανέβαιναν στην κορυφή στο Βελούχι.

Όπως λέει μίλησε μαζί του για λίγο και συνέχισε ο καθένας τον δρόμο του. Μετά από λίγο είδε τον καιρό να χαλάει απότομα. Η περιγραφή του ορειβάτη στην ιστοσελίδα pezoporontas.com είναι συγκλονιστική:

«Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν.

Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό.

Ανταλλάξαμε ένα «γειά» και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του.

Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της.

Και τότε, όλα άλλαξαν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο. Ο καιρός «έκλεισε» απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο.

Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο «γειά» στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός».

«Οι συνθήκες τις προηγούμενες μέρες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς»

Μιλώντας στον ANT1, ο Μανώλης Μπαχλάβας, διαχειριστής του καταφυγίου Βελουχίου ανέφερε:

«Η χαράδρα στην οποία εντοπίστηκε ήταν μία μεγάλου βάθους, ξεπερνάει τα 200 – 300 μέτρα. Προσέγγισαν οι διασώστες να πάνε να βρούνε τον άνθρωπο και δεν μπορούσε να γίνει η επιστροφή από τη μεριά στην οποία πήγανε, έπρεπε να αποχωρήσουν από την πίσω μεριά του βουνού για να μπορέσουν να κατεβούνε, να φτάσουν στο οδικό δίκτυο που περίμενε κάποιο ασθενοφόρο».

Τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή η ορατότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και για αυτό σε πολλά σημεία πυροσβέστες και εθελοντές κινήθηκαν παράλληλα για να καλύψουν μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους χωρίς να χάσουν πιθανά ίχνη.

«Οι συνθήκες τις προηγούμενες μέρες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, η ομίχλη ήταν υπερβολικά πυκνή και χτες και προχτές κι αυτό δυσκόλευε τις έρευνες. Drone δεν μπορούσαν να σηκωθούν λόγω του ισχυρού αέρα που επικρατούσε», τονίζει ο κ. Μπαχλάβας στον ANT1.