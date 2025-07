Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στο Κορωπί: Κάηκαν σπίτια - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Real.gr

Βελτιωμένη βαίνει η εικόνα της φωτιάς στο Κορωπί η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) στην περιοχή Αγίου Δημητρίου και Ευαγγελιστρίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους στο Κορωπί και απείλησε σπίτια ενώ εκκενώθηκαν οικισμοί με κατεύθυνση προς τη Βάρκιζα.

Νωρίτεα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα γύρω στις 13.15 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κορωπίου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά παρουσίασε παρόμοια χαρακτηριστικά με τη χθεσινή στη Ραφήνα, καθώς εξελίσσεται σε κατοικημένη περιοχή και έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

Επιπλέον στις 13.48 εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς ‘Αγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 84 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 8 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.



Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή υπάρχουν αρκετές οικίες που απειλούνται άμεσα, με τον δήμαρχο Κορωπίου να απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. «Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στις αυλές των σπιτιών. Δεν ξέρω αν έχουν καεί» δήλωσε ο ίδιος στην ΕΡΤ και πρόσθεσε, πως «η κατάσταση είναι δύσκολη, απεγκλωβίζουμε συνεχώς κόσμο».

Λίγο μετά τις 13:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Fire in the area of #Agiou_Dimitriou #Koropi #Attica

‼️ If you are in the areas #Agios_Dimitrios #Galazia_Akti & #Althea move away to #Lagonisi

‼️ Follow the instructions of the Authorities

Protective action guidelinesℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V…

— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025