Μακελειό στα Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος - Τη Δευτέρα η κηδεία του - Real.gr

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί τελικά η κηδεία του 39χρονου, που έπεσε νεκρός το Σάββατο, στην ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε στα Βορίζια, μετά την έκρηξη που είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα σε σπίτι της περιοχής.

Η κηδεία του 39χρονου, σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες θα γινόταν σήμερα, ωστόσο λόγω του έκρυθμου κλίματος που επικρατεί στο χωριό και υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να αναβληθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 39χρονος θα κηδευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η σορός του, όπως έγραψε το Creta24, μεταφέρθηκε το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα. Η κηδεία του, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για το μεσημέρι της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι και ο θάνατος της 57χρονης προκλήθηκε από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας, θα γίνει στα Χανιά όπου ζούσε και εργαζόταν, ωστόσο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει.

Από σφαίρα ο θάνατος της 56χρονης

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, δημιουργούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στην 56χρονη, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ναι μεν χτυπήθηκε από σφαίρα, στη διάρκεια της συμπλοκής, αλλά κατέληξε από ανακοπή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πως η γυναίκα έχασε την ζωή της από σφαίρα, η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη.

Δημογλίδου: «Οι έρευνες θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Για τις εξελίξεις στην έρευνα, ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου

«Δυνάμεις όλων των υπηρεσιών της αστυνομίας της Κρήτης παραμένουν στο σημείο από την πρώτη στιγμή του περιστατικού. Έχουν ενισχυθεί με συναδέλφους τους από ειδικές υπηρεσίες της Αθήνας, όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ε.Κ.Α.Μ., ακόμα και διμοιρίες των Μ.Α.Τ. οι οποίες χρειάστηκαν να συνδράμουν αυτές τις ημέρες τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο νησί.

Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή 10 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί 8. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» ανέφερε. χαρακτηριστικά κ. Δημογλίδου.