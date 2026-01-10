Quantcast
Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία - Real.gr
real player

Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

23:46, 10/01/2026
Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Βέροια Ημαθίας.

Για την πυρκαγιά, που έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18

23:59 10/01
Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο Ιράν: Σενάρια αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ – «Η βιαιότητά εναντίον του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη» λέει ο Τραμπ

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο Ιράν: Σενάρια αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ – «Η βιαιότητά εναντίον του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη» λέει ο Τραμπ

23:52 10/01
Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

23:46 10/01
Κυκλάμινα: Πώς θα τα κρατήσετε ζωντανά (και ανθισμένα) μέχρι την άνοιξη!

Κυκλάμινα: Πώς θα τα κρατήσετε ζωντανά (και ανθισμένα) μέχρι την άνοιξη!

23:45 10/01
Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Κέρδισε 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού - ΒΙΝΤΕΟ

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Κέρδισε 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού - ΒΙΝΤΕΟ

23:32 10/01
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

23:30 10/01
Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

23:20 10/01
Ανδρουλάκης: «Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα - Όχι νέα κοροϊδία»

Ανδρουλάκης: «Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα - Όχι νέα κοροϊδία»

23:19 10/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved