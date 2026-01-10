Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία - Real.gr

\u03a7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03b9\u03c3\u03b8\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03cd\u03c1\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b7\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b3\u03c5\u03bd\u03b1\u03af\u03ba\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03ba\u03b1\u03c4\u03bf\u03b9\u03ba\u03af\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7 \u0392\u03ad\u03c1\u03bf\u03b9\u03b1 \u0397\u03bc\u03b1\u03b8\u03af\u03b1\u03c2.\r\n\r\n\u0393\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af \u03c5\u03c0\u03cc \u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03ad\u03bb\u03b5\u03b3\u03c7\u03bf, \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd 10 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03c1\u03af\u03b1 \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1.