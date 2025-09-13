ΒΙΝΤΕΟ: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση πεζών στα Καμίνια - Ο οδηγός την εγκατέλειψε - Real.gr

Στα Καμίνια οδηγός χτύπησε 16χρονη που διέσχιζε διάβαση πεζών και ενώ στην αρχή «κοκάλωσε» το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω, στη συνέχεια πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια. Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, όταν, μετά τη διέλευση ενός μπλε φορτηγού, προχώρησε μαζί με άλλη κοπέλα. Καθώς βρίσκονταν ήδη στη διάβαση, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα και να παρασύρει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος και αναζητείται,

Δείτε το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: