Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί  - Real.gr

Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί
Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί 

23:47, 05/11/2025
Oλοένα και πιο συχνά τα αγριογούρουνα κάνουν εμφανίσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές, γύρω από τα βουνά της Αττικής.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριόχοιρους, που μπήκαν μέσα σε νοσοκομείο.

Γιατί λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα εμφανίζονται στον αστικό ιστό;

Σύμφωνα με το STAR, το βίντεο με τα δύο αγριογούρουνα να βόσκουν σε προαύλιο νοσηλευτικής μονάδας είναι τραβηγμένο μέσα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο συγκεκριμένο Ψυχιατρείο. Κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου, από την πίσω πλευρά, όπου δεν έχει μάντρες, αλλά σύρμα, σκάβουν στο χώμα και μπαίνουν μέσα, αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται τα αγριογούρουνα έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς αυτών των άγριων ζώων, κυρίως προς τους ψυχικά πάσχοντες.

«Συλλήψεις» αγριογούρουνων δίπλα στον αστικό ιστό στη Δυτική Αθήνα

Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι έχουν στείλει αρκετές επιστολές για να λάβουν μέτρα ενίσχυσης της περίφραξης, προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ακόμα και στον αρμόδιο υφυπουργό σε θέματα Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

 

 

