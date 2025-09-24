Βίντεο από τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομική επιχείρηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία. Στο βιντεοληπτικό φαίνονται άνδρες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.) να εισέρχονται σε σπίτι, κρατώντας φακούς στα χέρια, και να αιφνιδιάζουν τους υπόπτους.

Όπως έγινε γνωστό τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών εξαπατώντας τα θύματά τους.