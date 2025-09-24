Βίντεο από τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών - Real.gr

Quantcast
Βίντεο από τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών
Βίντεο από τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών

22:45, 24/09/2025
Βίντεο από τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών

Βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομική επιχείρηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία. Στο βιντεοληπτικό φαίνονται άνδρες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.) να εισέρχονται σε σπίτι, κρατώντας φακούς στα χέρια, και να αιφνιδιάζουν τους υπόπτους.

Όπως έγινε γνωστό τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών εξαπατώντας τα θύματά τους.

 

